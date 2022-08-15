Министр рассказал об одном из своих февральских разговоров с президентом.

Президент Владимир Зеленский, несмотря на приверженность миру, принял вызов, брошенный Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

По словам министра, многое для него решил разговор с президентом в начале вторжения. На тот момент Кулеба возвращался из командировки в США и коммуницировал с главой государства в телефонном режиме.

"Был момент на четвертый или пятый день войны, мне позвонил президент, нарезал задач, такая пауза зависла... Я понимаю, что он не кладет трубку. Стараюсь всегда его минимально загружать чем-то. И он говорит: "Знаешь, мне так жаль, что ты сейчас не в Киеве и не видишь, как мы бьем русских". Я тогда услышал в нем эту абсолютную 200% заряженность на борьбу. Это эпохальная трансформация. Президент, который пришел с повесткой мира, искренне верил в мир и хотел этого мира, когда ему навязали войну, он принял этот вызов в секунду", - говорит министр, добавляя, что почувствовал в этом энергию борьбы.

По его словам, от президента передается любая энергия: как позитивная, так и негативная. "Он очень сильный энергетически сам по себе человек", - добавил он.

Как известно, российская агрессия против Украины началась в 2014 году оккупацией Крыма и части Донбасса, а полномасштабное вторжение вражеская армия начала 24 февраля 2022 года.

Отметим, ранее Кулеба дал недовольным россиянам совет: дипломат подсказал возмущенным из-за визового бана гражданам РФ направить свои жалобы в Кремль.