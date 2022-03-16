Министр уверяет, что все дела против РФ в Европейском суде по правам человека будут доведены до конца.

Исключение России из Совета Европы выгодное и для Совета Европы, и для Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире информационного марафона.

"На практике это означает, что Совет Европы - молодец. Это правильное и единственное дельное решение. Россия не сможет больше манипулировать механизмами, конвенциями Совета Европы в своих интересах", - сказал Кулеба.

"Сейчас активно распространяется информация, что это лишает нас, Украину, и другие страны, которые имеют дела в Европейском суде, довести их до конца. Это не правда. Мы доведем эти дела до конца. Россия, даже будучи исключенной из Совета Европы, будет их выполнять. Так же еще в течение определенного времени можно будет подавать новые дела против России в Европейский суд по правам человека, и их тоже можно будет рассмотреть", - добавил он.

"Поэтому со всех точек зрения (исключение России из Совета Европы - УНИАН) является выгодным и для Совета Европы, и для Украины", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Россия была членом СЕ 26 лет.

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