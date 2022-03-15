Россия оповестила Совет Европы о выходе из организации.
Об этом сообщил 15 марта депутат Госдумы Петр Толстой, передает русская служба Радио Свобода.
После выхода российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет иметь обязательства отказаться от смертной казни.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. 25 февраля организация приостановила членство Москвы из-за полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.
Как сообщили тогда, решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета Европы и участницей соответствующих конвенций Совета Европы, в частности Европейской конвенции по правам человека.
После этого российское Министерство иностранных дел заявило, что страна не будет участвовать в работе Совета.
Война против Украины:
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