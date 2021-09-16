Разговор министра с президентом длился недолго, и брифинг через пару минут продолжился.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прервал брифинг из-за телефонного звонка президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после начала еженедельного брифинга глава МИД извинился перед журналистами и попросил приостановить трансляцию, отметив, что ему звонит президент.

Разговор министра с президентом длился недолго, и брифинг через пару минут продолжился.

"Очень извиняюсь, но было пару рабочих вопросов, которые надо было обсудить", - сказал Кулеба после разговора.

Как писал УНИАН, Кулеба призвал Германию и США перейти к конкретным действиям в предоставлении гарантий Украине для сохранения транзита газа через территорию Украины на фоне запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, глава МИД прокомментировал намерение Российской Федерации как государства-оккупанта автобусами и поездами подвозить жителей оккупированного Донбасса к российским участкам в Ростовской области на выборы в Госдуму в РФ, которые состоятся 19 сентября.

Сегодня министр отметил, что ООН по политическим причинам проигнорировала инаугурационный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова.

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Автор: Виталий Саенко