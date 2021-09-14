Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины остается ключевым приоритетом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил ключевые приоритеты Украины на новой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщает МИД, в день открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.

В частности, глава украинской дипломатии очертил три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во-первых, это противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыма. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН, поскольку достижение конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и пресечет грубые нарушения международного права", - подчеркнул министр.

Также Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН.

Во-вторых, это улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе.

"ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры", - заявил министр.

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В-третьих, это преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

"Все государства должны получить равный доступ к вакцинам, иметь достаточно средств для эффективного противодействия пандемии и экономического восстановления. Украина готова к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан", - подытожил Кулеба.

Глава МИД пожелал Шахиду успеха в достижении его целей во главе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнул готовность к эффективному сотрудничеству. Он напомнил, что Украина как одно из государств-основателей ООН выступает за усиление роли ООН в решении насущных проблем международных отношений: "Мы готовы вместе с действующим руководством Генассамблеи приложить совместные усилия для разрешения вооруженных конфликтов, восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19, борьбы с изменениями климата".

Новая сессия Генассамблеи ООН

Напомним, 8 сентября украинские СМИ писали, что украинский глава Владимир Зеленский намерен посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая начнется 14 сентября.

В свою очередь, экс-посол Украины в США Валерий Чалый допустил, что Зеленский может встретиться с главой Кремля на этой сессии: "Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни – все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не очень уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть".

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не будет участвовать в нынешней сессии Генассамблеи ООН. Делегацию РФ возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Автор: Виталий Саенко