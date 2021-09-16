Глава МИД сказал, что в рамках участия Украины в ООН существует негативный момент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Организация Объединенных Наций по политическим причинам проигнорировала инаугурационный саммит "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Отмечу негативный момент в контексте нашего участия в ООН - это безусловно то, что эта организация проигнорировала саммит "Крымской платформы" и не была на нем представлена. Это произошло абсолютно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - заявил Кулеба.

Саммит Крымской платформы

23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную "Крымскую платформу" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

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По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Также в каждой стране будет определено уполномоченное лицо, которое будет сотрудничать с офисом "Крымской платформы".

Автор: Виталий Саенко