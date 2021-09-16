Украина продолжит дружеское давление на партнеров, сказал министр иностранных дел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Германию и США перейти к конкретным действиям в предоставлении гарантий Украине для сохранения транзита газа через территорию Украины на фоне запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, что время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям", - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что недавно Украину посетил старший советник Государственного секретаря США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь при Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии Андреас Файхт.

Читайте такжеЦена на газ в Европе продолжает аномальный рост: что ждет Украину"Мы тоже с ними встречались в МИД, но по состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной: мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим и те предложения, которые мы вносим, но решения еще не приняты. Мы будем продолжать переговоры, мы будем продолжать исключительно дружеское давление на партнеров, потому что еще раз подчеркну - время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям. Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина готова вместе с США и Германией прибегать к действиям.

Транзит газа через Украину

Как сообщал УНИАН, 22 июля Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника на переговоры между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Также ФРГ обязалась создать "зеленый фонд" для Украины и стимулировать привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 млрд долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2". Кулеба отметил, что в Украине хотят услышать от европейских партнеров о путях имплементации договоренностей ФРГ и США.

Еврокомиссия заявила, что готова к консультациям с Украиной из-за "Северного потока-2"

Автор: Виталий Саенко