По мнению главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опыт вступления балтийских стран в Евросоюз и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства и Украины.
Об этом он сказал в программе BBC HARDtalk, пишет "Европейская правда".
Ведущий Стивен Сакур отметил, что членство Украины в этих союзах является "фантазиями", потому что это - "красные линии" для президента России Владимира Путина. Сакур спросил, почему украинская власть не признает невозможность вступления перед украинским народом.
В ответ Дмитрий Кулеба сослался на опыт других стран.
"В начале 90-х центральноевропейские страны, включительно с балтийскими странами, слышали твердое "нет" на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС. Россия говорила: это наша "красная линия", они никогда не присоединятся, они никогда этого не сделают. И сейчас это произошло. Небо не упало на землю. Это заняло время, политические обязательства, но здесь нет ничего из области фантастики", - сказал Кулеба.
Читайте такжеКандидат на пост канцлера Германии Бербок выступает за усиление давления на РоссиюПо его словам, украинский народ считает НАТО источником безопасности и стабильности, поэтому верит в членство в Альянсе независимо от персоналий во власти.
Вступление Украины в НАТО
- В начале апреля во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единым путем к окончанию войны на Донбассе.
- "Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.
- Он также призвал страны-члены Организации Североатлантического договора и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе.
- В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе.
- По словам представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.
- Представители оборонных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании тем временем подтвердили, что двери Организации Североатлантического договора для Украины остаются открытыми.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram