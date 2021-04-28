Министр отмечает, что в начале 90-х твердое "нет" на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС слышали и центральноевропейские страны.

По мнению главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опыт вступления балтийских стран в Евросоюз и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства и Украины.

Об этом он сказал в программе BBC HARDtalk, пишет "Европейская правда".

Ведущий Стивен Сакур отметил, что членство Украины в этих союзах является "фантазиями", потому что это - "красные линии" для президента России Владимира Путина. Сакур спросил, почему украинская власть не признает невозможность вступления перед украинским народом.

В ответ Дмитрий Кулеба сослался на опыт других стран.

"В начале 90-х центральноевропейские страны, включительно с балтийскими странами, слышали твердое "нет" на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС. Россия говорила: это наша "красная линия", они никогда не присоединятся, они никогда этого не сделают. И сейчас это произошло. Небо не упало на землю. Это заняло время, политические обязательства, но здесь нет ничего из области фантастики", - сказал Кулеба.

Читайте такжеКандидат на пост канцлера Германии Бербок выступает за усиление давления на РоссиюПо его словам, украинский народ считает НАТО источником безопасности и стабильности, поэтому верит в членство в Альянсе независимо от персоналий во власти.

Вступление Украины в НАТО

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Автор: Катерина Комолова