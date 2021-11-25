Глава МИД Дмитрий Кулеба также отметил, что дипломаты будут работать с представителями новых немецких властей по вопросам поставок Украине оружия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ожидает от нового правительства Германии радикальных изменений по отношению к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинге.

"Мы не ожидаем никаких радикальных изменений или корректировки в немецкой внешней политике по отношению к Украине, и собственно коалиционное соглашение это подтверждает. Там написано, что Германия будет поддерживать территориальную целостность Украины. И очень важно, мы много работали с немецкими партнерами над тем, чтобы в тексте коалиционного соглашения подтвердилась поддержка евроинтеграционных стремлений Украины", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Германия ведет последовательную политику.

Читайте такжеВ США предлагают увеличить военную помощь Украине на фоне возможного наступления России

Также министр прокомментировал, может ли новое немецкое правительство принять решение о поставках Украине оружия.

"Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной. Мы не видим препятствий для поставок оружия и укрепления обороноспособности Украины с любым государством мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом", – сказал Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что сдержанно оценивает некоторые части коалиционного соглашения трех германских партий.

"Позитивно оцениваю те части коалиционного соглашения, которые посвящены Украине и России. Очень четкие формулировки в отношении Российской Федерации. Сдержанно оцениваю часть, посвященную геополитическим энергетическим проектам, реализуемым в Европе. Безусловно, мы хотели бы видеть более четкую и принципиальную позицию по "Северному потоку-2", но мы понимаем, что коалиционное соглашение - это всегда определенный компромисс, и будем и дальше работать с немецкими партнерами, с новым правительством Германии по "Северному потоку- 2"", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что будет рад общению с новым главой МИД ФРГ.

"Думаю, сейчас рано комментировать, как сложатся отношения. Но, если это будет Анналена Бербок, то с ней уже был контакт. Мы с ней общались еще в ее статусе кандидата на должность канцлера, до выборов. Я буду рад продолжить общение и отношения с ней или любым другим главой немецкого Министерства иностранных дел", - сказал Кулеба.

Позиция новой коалиции Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности, в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.

Кандидатом на пост канцлера ФРГ является Олаф Шольц (СДПГ).

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко