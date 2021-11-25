Глава МИД прогнозирует, что после совещания у Венедиктовой по рассмотрению всех дел в отношении высокопоставленных чиновников времен президенства Януковича "колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее".

Европейский Союз будет снимать санкции с чиновников времен президентства Виктора Януковича из-за отсутствия в Украине судебных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн брифинга.

По его словам, в начале недели под председательством генерального прокурора Ирины Венедиктовой состоялось совещание по рассмотрению всех дел в отношении высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича, в отношении которых Евросоюз ввел санкции.

"Прошлись по всем делам, по всем спискам. Увидели, где есть больше перспектив, где есть меньше... И сейчас колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее. Но время истекает, и действительно в отношении тех фигурантов санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений, они постепенно из него выпадают", - сказал Кулеба.

Читайте такжеВ США предлагают увеличить военную помощь Украине на фоне возможного наступления России"Здесь дело даже не в моих руках, потому что это прежде всего задача для правоохранительных органов и украинских судов. Каждое дело является очень большим, насколько я понимаю, и его рассмотрение занимает время в условиях функционирования нашей судебной системы, которая нуждается в реформировании. ... Однако движение вперед на этом направлении происходит, и мы будем работать вместе с правоохранителями для того, чтобы сохранять санкции для этих лиц. Но еще раз подчеркну, что ключевое - это судебные решения. Если не будет судебных решений, то, в конце концов, санкции будут сниматься", - добавил Кулеба.

Санкции против чиновников Януковича

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времен его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека.

В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

5 марта 2021 года ограничительные меры сняли с бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

В ноябре 2021 года стало известно, что в Евросоюзе намерены снять санкции с экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Ранее глава МИД Кулеба объяснил причину исключения соратников Януковича из санкционного списка ЕС тем, что украинские правоохранительные органы не продемонстрировали ощутимый прогресс в расследованиях этих дел.

Автор: Виталий Саенко