На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Германия поддержала требования о введении санкций на импорт урана из России.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Посол Германии объявил о новой позиции Берлина, сказав, что они не только не против нефтяных санкций, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цены, и запрет на российский уран", — пишет издание.
Как пишет издание, этот шаг может ударить по поставкам урана для новых ядерных проектов "Росатома".
Война в Украине и ситуация с ураном:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
9 марта 2022 года в СМИ появилась информация о том, что США не будут вводить запрет на поставки российского урана.
18 апреля 2022 года Украина отказалась от обогащенного урана из России.
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