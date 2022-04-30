В апреле 2022 года Украина отказалась от обогащенного урана из России.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Германия поддержала требования о введении санкций на импорт урана из России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Посол Германии объявил о новой позиции Берлина, сказав, что они не только не против нефтяных санкций, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цены, и запрет на российский уран", — пишет издание.

Как пишет издание, этот шаг может ударить по поставкам урана для новых ядерных проектов "Росатома".

Война в Украине и ситуация с ураном:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

9 марта 2022 года в СМИ появилась информация о том, что США не будут вводить запрет на поставки российского урана.

18 апреля 2022 года Украина отказалась от обогащенного урана из России.

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