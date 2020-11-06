Судьи не требовали от НАПК закрывать Единый реестр е-деклараций, говорит Мойсик.

Судья Конституционного суда Владимир Мойсик считает законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова, который позволит восстановить права НАПК, компромиссом.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Конституционный суд, говорит Мойсик, готов разъяснить непонятные нюансы в решении. Он считает, что даже если конфликт произойдет, надо искать пути его решения.

В то же время скандал вокруг отмены судьями ряда антикоррупционных норм, он считает, "разогрели".

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие мы не преступники. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и все такое. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - утверждает Мойсик.

Также он добавил, что судьи не требовали от НАПК закрывать Единый реестр е-деклараций.

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Законопроект о возобновлении е-декларирования, отмененного КСУ

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (регистрационный номер 4304) являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности, "ЕС", "Голос" и "Слуга народа ".

В пояснительной записке к документу сказано, что 27 октября Конституционным судом Украины принято решение № 13-р/2020, которым признаны неконституционными ряд норм законодательства, касающегося электронного декларирования. В связи с этим решением возникли существенные законодательные пробелы, в частности, в части регулирования деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Такое положение антикоррупционного законодательства не способствует обеспечению выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере предотвращения коррупции", - говорится в записке.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции", которыми предлагается восстановить права НАПК, в частности, предоставить право получать в установленном законом порядке по письменным запросам от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений информацию, в том числе, с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач; иметь непосредственный автоматизированный доступ к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе, содержащих информацию с ограниченным доступом, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе, правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами; вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни относительно субъектов, на которых распространяется действие закона №1700.

При этом, авторы законопроекта предлагают поручить правительству разработать законопроект об особенностях правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности, учитывая правовую позицию КСУ.

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Автор: УНИАН