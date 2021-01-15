Авторы конституционного представления, в частности, считают, что, осуществив укрупнение отдельных районов, парламент ограничил право на доступ к суду, поскольку "важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы".

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о конституционности постановления Верховной Рады о создании и ликвидации районов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

"Постановлением коллегии судей Конституционного суда открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года №807-ІХ по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины от 20.10.2020", - написала депутат.

Она напомнила, что авторы конституционного представления приводят следующие аргументы: обжалуемое постановление изменило элементы территориального устройства, которое может определяться исключительно законами; осуществив укрупнение отдельных районов, ВР ограничила право на доступ к суду, поскольку "важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы".

Кроме того, авторы представления считают, что с принятием этого постановления ВР также создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

В представлении также заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным "с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением".

Постановление "Об образовании и ликвидации районов": что известно

17 июля 2020 года 238 народных депутатов проголосовали за постановление "Об образовании и ликвидации районов" (регистрационный номер 3650).

Член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин на заседании парламента сообщил, что, согласно документу, образовано в Автономной Республике Крым и областях 138 районов (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей).

Позже в комментарии журналистам он отметил, что во время выступления с трибуны парламента он ошибся, поскольку речь идет о создании 136 районов.

В тот же день лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что народные депутаты ее фракции обратятся с представлением в Конституционный суд о неконституционности постановления "Об образовании и ликвидации районов".

"Этим решением власть, по сути, закладывает ядерный взрыв под Украину и разрывает ее на куски. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Это лишение людей их прав и ограничение их возможностей", - заявила Тимошенко. Тимошенко считает, что принятое постановление прямо противоречит решению КС от 2001 года и нарушает четыре статьи Конституции.

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Автор: Татьяна Поляковская