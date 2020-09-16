В частности признано незаконным назначение президентом директора НАБУ и членов конкурсной комиссии на эту должность.

На заседании 16 сентября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции ряд положений о Национальном антикоррупционном бюро. В частности признано незаконным назначение президентом директора НАБУ и членов конкурсной комиссии на эту должность. Этим решением Артем Сытник фактически утратил легитимность как руководитель бюро.

Об этом сообщает "Апостроф".

Суд признал неконституционными такие полномочия: образовывать НАБУ; назначать на должность и освобождать от должности директора; определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности главы ведомства и определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ. Теперь Верховная Рада должна безотлагательно привести положения закона о НАБУ в соответствие с этим решением.

Напомним, что 28 августа КС признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ, потому что такие полномочия главы государства не предусмотрены Основным законом.

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Автор: УНИАН