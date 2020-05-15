Министр инфраструктуры-фигурант уголовного дела Криклий заявляет, что готов к отставке

Министр инфраструктуры Владислав Криклий готов к тому, что его в ближайшее время отправят в отставку.

Об этом он заявил в интервью Буквам. «Отправят, так отправят. Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива. Если ты, конечно, не Аваков», - сказал Криклий.

Читайте такжеНардеп Дубинский обвинил министра Криклия в коррупции и схемах

Глава Министерства инфраструктуры в последнее время был фигурантом множества скандалов.

Бывший народный депутат Леонид Емец опубликовал информацию о том, что Мининфраструктуры блокирует эвакуацию украинцев из-за рубежа, а народный депутат от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что ГБР начало уголовное производство против Криклия по подозрению в коррупции на сертификации автомобилей с газобаллонным оборудованием.