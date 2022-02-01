Международное сообщество опасается, что Россия привлечет сосредоточенные вокруг Украины войска для нового вторжения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала Вашингтону ответ на выдвинутые Соединенными Штатами предложения по "гарантиям безопасности" РФ по НАТО и Украине.

Об этом шла речь на брифинге Пескова прессе 1 февраля, цитирует пропагандистское ТАСС.

"Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения по несколько иной проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, видимо, нынешних дней передано не было. Пока еще этот ответ готовится, а это просто произошла путаница", - сказал Песков.

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При этом представитель российского президента считает, что Путин отреагирует на ответ США по "гарантиям безопасности" уже во вторник после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Сегодня будут вопросы журналистов. Будет странно, если они оставят без внимания эту тему. Поэтому, можно предположить, что это так или иначе будет сегодня фигурировать. Но давайте дождемся этой пресс-конференции", - ответил Песков.

Как сообщил УНИАН, 1 февраля ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что США получили ответ РФ на предложениям "гарантий безопасности".

Этому предшествовала серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.

По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.

Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.

В то же время российские чиновники публично угрожают "тяжелым сюжетом" для Европы в случае неудовлетворения их "гарантий".

Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО "красными линиями" потому что это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации.

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