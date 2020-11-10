Премьер-министр Денис Шмыгаль получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Куришко.
Читайте также"Корона" президента
"Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, отрицательный", - сказала она.
Вечером 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что инфицировался COVID-19. Из симптомов недуга он назвал лишь повышенную температуру. Вслед за главой государства коронавирус подтвердили и у руководителя ОП Андрея Ермака. Оба находятся на самоизоляции.
В общем, за сутки в Украине вирус обнаружили еще у более 10 тысяч граждан. С начала пандемии на COVID-19 заболели 479 197, из них выздоровели 214 657.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаление легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram