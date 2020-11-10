Премьер-министр Денис Шмыгаль сдал анализ на COVID-19 утром.

Премьер-министр Денис Шмыгаль получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Куришко.

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"Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, отрицательный", - сказала она.

Вечером 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что инфицировался COVID-19. Из симптомов недуга он назвал лишь повышенную температуру. Вслед за главой государства коронавирус подтвердили и у руководителя ОП Андрея Ермака. Оба находятся на самоизоляции.

В общем, за сутки в Украине вирус обнаружили еще у более 10 тысяч граждан. С начала пандемии на COVID-19 заболели 479 197, из них выздоровели 214 657.

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Автор: Леся Лещенко