Среди депутатов было 11 случаев коронавируса - Шуфрич

По его словам, большинство уже выздоровели.

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что среди народных депутатов было 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"У нас 424 (сейчас всего депутатов в Верховной Раде - УНИАН), и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что максимум 10-15 народных депутатов были инфицированы коронавирусом.

На вопрос относительно заявлений о том, что якобы в парламенте переболела почти половина депутатов, он ответил: "Согласно моей информации, это не соответствует действительности абсолютно. Потому что даже когда выявляли заболевания у народных депутатов, число значительно меньше... Я думаю, что 10-15 человек максимум".

Он также выразил надежду, что в ближайшее время те, кто находится на самоизоляции или больничном, вернутся к работе.

"О половине, то есть, 200 с лишком народных депутатов, речь не идет абсолютно. Это неправда", - заверил председатель ВР.

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