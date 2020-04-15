Нардеп Новинский заразился коронавирусом

Вадим Новинский намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции.

У народного депутата Вадима Новинского обнаружили новый коронавирус COVID-19.

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", - говорится в сообщении.

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По словам Новинского, он чувствует себя нормально, у него нет никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Также, компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы.

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", - рассказал нардеп.

Также он добавил, что намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. "Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - добавил Новинский.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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