Полноценный вывод российских войск из Украины является предпосылкой к окончанию войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк советует премьер-министру Венгрии Виктору Орбану позвонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы призвать вывести российские захватнические войска со всей территории Украины.

Как отметил Подоляк, абсурдная публичная позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в очередной раз демонстративно оскорбляет ценности Европейского Союза и международного права в целом.

"Это сознательное унижение Европы и попустительство террористическим действиям России. Это сознательное оправдание агрессора и поощрение его к продолжению уничтожения Украины/Европы...", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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"Венгрии самое время осознать, что через контрнаступательные действия Украина возвращает свои территории и своих людей. Это справедливо и обязательно. А если премьер-министр Венгрии действительно волнуется о потерях-пусть позвонит своему "другу Путину" и попросит, чтобы российские вооруженные формирования вышли за пределы международно признанных границ Украины", - подчеркнул Подоляк.

По убеждению советника руководителя ОП, после вывода российских войск война будет закончена, и больше не будет никаких потерь и смертей.

"Только полноценный вывод вооруженного контингента и техники оккупанта является предпосылкой к окончанию войны. Слышал ли кто-нибудь подобные призывы Орбана к России?",- заявил Подоляк.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook сообщил что, мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

"Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов", - подчеркнул Николенко.

При этом, спикер указал, что "ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну".

"В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец действовать. Например, осудить российскую агрессию, потребовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", - подчеркнул дипломат.

Новый скандал с Орбаном - что сказал премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова решил высказаться относительно российской войны в Украине. Он настаивает на переговорах между Киевом и Москвой до начала контрнаступления ВСУ.

По его словам, украинские военные готовят контрнаступление, которое "является делом украинцев", но он, как "человек с полуторагодовалым военным опытом", знает, что сторона, которая идет в наступление, несет втрое больше потерь.

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