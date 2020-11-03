Алексей Данилов посоветовал Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда "не шантажировать страну", а сохранить остатки чести и подать в отставку.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, последние заявления председателя Конституционного суда Александра Тупицкого "удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны".

"Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны", - отметил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", - подчеркнул он.

"Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный Суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО", - написал Данилов.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

"В случае его принятия прекращаются полномочия действующего на сегодняшний день состава суда, но не прекращаются полномочия самого КСУ", - напомнил секретарь СНБО.

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"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в бездну. Ростов не резиновый, и собственные богатства через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку", - заявил Данилов.

Он выразил убеждение, что общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, "и это задача уже нового состава Конституционного суда".

Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Тамара Отовская