Таким образом, положения Законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии" остаются в силе и в дальнейшем.

Конституционный суд признал соответствующими Конституции отдельные положения Законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии".

Об этом в своем Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Соответствующее решение КСУ принял по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины.

Согласно положениям этих законов, не допускается трансляция телерадиоорганизациями фильмов и телевизионных программ (кроме информационных и информационно-аналитических), одним из участников которых является лицо, признанное таким, что создает угрозу национальной безопасности.

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Перечень таких лиц составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Минкульт обнародует на своем официальном веб-сайте перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, и обеспечивает своевременное его обновление.

Запрещается трансляция (демонстрирование путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами страны-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года.

Как известно, в 2015 году Верховная Рада запретила трансляцию фильмов и сериалов, которые были созданы в Российской Федерации после 1991 года. В 2018 году 47 народных депутатов подали иск к КСУ с просьбой растолковать, являются ли конституционными такие ограничения.

Таким образом, положения Законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии" остаются в силе и в дальнейшем.