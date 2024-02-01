Приоритеты президента не всегда совпадали с планами генералов, говорит он.

Корреспондент Time Саймон Шустер, который написал книгу о президенте Украины Владимире Зеленском, рассказал о его отношениях с Главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным.

Автор книги "Шоумен" говорит, что долго и подробно общался с украинским генералом о роли политики во время войны. "Во время полномасштабной войны президент Зеленский начал формировать свое понимание того, что должно происходить на поле боя, как войска должны отгонять россиян, где атаковать, как атаковать, чем атаковать, как использовать те ограниченные ресурсы, которые были на том или ином этапе в ВСУ. Эти приоритеты не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов", - сказал Шустер в интервью Украинской правде.

По его словам, иногда президент как верховный главнокомандующий использовал свои полномочия и говорил генералам, "что и как делать".

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"И это тоже часть его эволюции и важный фактор для понимания, почему его отношения с Залужным пришли к тому, какими они являются сейчас. В книге описаны конкретные решения и конкретные сражения. Я не даю оценку, кто прав, кто не прав", - добавил журналист.

Конфликт между Зеленским и Залужным: что известно

О возможных проблемах в отношениях президента и главнокомандующего ВСУ сообщали в течение длительного времени. Уже в понедельник, 29 января, появились слухи об увольнении Валерия Залужного с должности. Отмечалось, что его место может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов.

В Министерстве обороны и офисе президента опровергли эти сообщения. В то же время западные СМИ, со ссылкой на источники, пишут, что решение об увольнении Залужного было принято, это вопрос времени.

По данным журналистов, генералу предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако он отказался. Самыми очевидными кандидатами на его место называют командующего Сухопутных войск Александра Сырского и главу ГУР Кирилла Буданова.

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