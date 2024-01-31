Президент Украины Владимир Зеленский 29 января сказал Валерию Залужному, что решил уволить его с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, пишет The Economist.
По жанным журналистов, генералу предложили занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако он отказался. В качестве претендентов на роль главнокомандующего рассматривают командующего Сухопутных войск Александра Сырского и главу украинской разведки Кирилла Буданова.
Издание отмечает, что Сырский является одним из самых опытных офицеров армии, он был "оперативным мозгом" двух самых выдающихся побед 2022 года: под Киевом и в Харьковской области. "Но его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в рядах армии", - пишут они.
Буданов же придерживается "гораздо более нетрадиционного и непроверенного" подхода к командованию, он еще не руководил большой армией.
"Некоторые считают, что он отказался от этой работы в последнюю минуту. Близкий коллега настаивает, что генерал Буданов не претендовал на место генерала Залужного, но и отказываться от военной должности он не имел права", - пишут журналисты.
Слухи об отставке Залужного: что известно
Напомним, 29 января в сети начали писать об увольнении Валерия Залужного. Журналист Роман Цимбалюк заявил, что на его место назначили главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова.
В Министерстве обороны и Офисе президента опровергли эти заявления. Сам Залужный никак не комментировал происходящее.