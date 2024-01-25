По данным журналиста, президент Украины так ни разу и не воспользовался этим поездом.

Помощники президета Украины Владимира Зеленского в начале полномасштабного втрогения РФ в Украину держали для него в готовности аварийный поезд, на котором он мог сбежать. При этом глава государства ни разу им не воспользовался. Об этом говорится в книге корреспондента Time Саймона Шустера "Шоумен: внутри вторжения, которое всколыхнуло мир и сделало лидером Владимира Зеленского", сообщает Business Insider.

Автор отмечает, что тогда было непонятно, сбежит ли украинский президент из столицы. Зеленский отказался от поезда и демонстративно остался возглавлять защиту Украины от России.

"В феврале 2022 года, когда разворачивались первые дни сокрушительной атаки России, поезд — пустой и готовый мгновенно отправиться с центрального вокзала Киева — периодически проверяли охранники на предмет любых угроз. ... Решение Зеленского не убегать — как некоторые ожидали от него — давно было признано первым переломным моментом в войне и способности Украины противостоять наступлению России", - пишет Шустер.

По его словам, тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия пытается заставить Зеленского запаниковать и сбежать.

"Российская тактика заключалась в том, чтобы вытолкнуть президента из Киева. Они испытывали наши нервы", - сказал Резников.

При этом первая леди Елена Зеленская и двое их детей выехали из Киева частным поездом в сопровождении группы охранников и с одним чемоданом.

Шустер пишет, что не было уверенности, что в случае полномасштабного вторжения Зеленский останется, ведь его предшественник Виктор Янукович бежал в Россию, когда Евромайдан охватил Киев в 2014 году. Даже в спецслужбах не было понятно, какой подход он применит.

"Это тот фактор, который никогда не просчитаешь", – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Опасность была острой - Киев был уязвим как для нападения с земли, так и с воздуха, и Зеленского призвали переселиться в бункеры на окраине города или даже перенести резиденцию правительства к польской границе. Некоторые законодатели бежали из города, в то время как большое количество офицеров высшего и среднего звена СБУ, Главного разведывательного управления Украины, сообщили неназванному советнику по безопасности, что они упаковывают чемоданы: "Сопротивление бесполезно. Россияне нас побьют", - говорится в книге.

Между тем западные союзники Украины — включая президента США Джо Байдена — предлагали помочь Зеленскому создать правительство за рубежом.

"Одним из предложений было ведение обороны Украины от восточной Польши. При этом Зеленский постоянно пытался вернуть дискуссию к тому, как Запад может поддержать оборону Украины", - рассказал журналист.

Война в Украине - последние новости

Стали известны важные детали ночного удара РФ по Одессе. Как сообщили в Силах обороны Украины, враг применял уже испытанные тактические хитрости - заходил с акватории Черного моря на низких высотах и прибегал к сложным маневрированиям.

Также УНИАН сообщал, что командующий Воздушных сил Николай Олещук прокомментировал падение Ил-76 в Белгородской области РФ. По его словам, российская пропаганда направила поток фейков на внешнюю аудиторию, при этом "Украина имеет право на защиту".

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