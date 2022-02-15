Также он рассказал, какие положительные сдвиги видит в работе президента.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским на сегодня. Он заявил, что не общается с главой государства.

Как поделился бизнесмен в интервью "Украинской правде", общение с Зеленским может "сделать плохо" им обоим, а "хорошего ничего".

По словам Коломойского, они общались нормально приблизительно с 2009-го года. На вопрос журналиста, какие у него сейчас отношения с президентом, он ответил: "Никаких".

"Человек выбрал свою дорогу, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус. А мне зачем это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает", - заявил украинский бизнесмен.

Он отметил, что видит положительные сдвиги в работе Зеленского, причем конкретные, например, "Большая стройка".

Также Коломойский заверил, что не встречался и не общался с президентом в Буковеле, когда они в начале января жили в одном отеле Radisson Blu Resort.

Он добавил, что у них с главой государства сейчас нет тем для разговора, поскольку, "по бизнесу они не пересекается".

"Мы не пересекаемся по бизнесу. Нам от государства ничего не надо. Нас бы не трогали – и слава Богу. У нас нет пересечений. Мы не выдаем кредиты, а они пусть не торгуют семечками", - подытожил Коломойский.

В 2018 году в интервью проекту KishkiNa Игорь Коломойский заверил, что не оказывает никакого влияния на творчество студии "Квартал 95".

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