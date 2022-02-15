Бизнесмен так считает, потому что у Мосейчук "стопроцентная узнаваемость".

Бизнесмен Игорь Коломойский предположил, может ли в Украине появиться новый кандидат в президенты.

Как он рассказал в интервью "Украинской правде", это разве может быть кто-то из журналистов, например, ведущая "Права на власть" на 1+1 Наталья Мосейчук.

"Не верю (что может появиться новый кандидат в президенты, - УНИАН.). Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов... Мосейчук может пойти", - сказал Коломойский.

Бизнесмен при этом отметил, что никогда с ней об этом не говорил, просто у нее "стопроцентная узнаваемость". Также он не знает, поддерживал бы ее в случае ее баллотирования. Но добавил: "Это был бы хороший баттл".

Напомним, в этом же интервью "Украинской правде" Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что не общается с главой государства, и назвал причины.

Вас также могут заинтересовать новости: