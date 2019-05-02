Коломойский спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

Бизнесмен считает, что в Украине продолжается холодная фаза конфликта.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что организованная Россией "гражданская война" на Донбассе завершится сразу после того, как Российская Федерация прекратит поддерживать боевиков.

Об этом он сказал в интервью Bihus Info.

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"Майдан - это плохо, революция - это всегда плохо. Потому что в итоге минус 13 млн населения, минус Крым, минус Донбасс. (Виновны – ред.) Янукович, Россия и революция, конечно. Взаимная ненависть, внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война. Слава Богу, что она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране", - подчеркнул он.

По словам Коломойского, в частности, холодная фаза проявляется в убийстве гражданских активистов и журналистов.

"Гражданская война, (воюют - ред.) украинцы с украинцами, Россия поддерживает одну часть украинцев. Если бы ее не было, уже давным-давно все бы закончилось. Украинцы бы помирились между собой. Спровоцировала и организовала конфликт Россия. С одной стороны, но с другой - тоже не все было благополучно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что возвращение украинских территорий военным путем – это "уже потерянный шанс 2014 года".