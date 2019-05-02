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Коломойский спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

22:20, 02 мая 2019
Политика
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REUTERS

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что организованная Россией "гражданская война" на Донбассе завершится сразу после того, как Российская Федерация прекратит поддерживать боевиков.

Об этом он сказал в интервью Bihus Info.

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"Майдан - это плохо, революция - это всегда плохо. Потому что в итоге минус 13 млн населения, минус Крым, минус Донбасс. (Виновны – ред.) Янукович, Россия и революция, конечно. Взаимная ненависть, внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война. Слава Богу, что она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране", - подчеркнул он.

По словам Коломойского, в частности, холодная фаза проявляется в убийстве гражданских активистов и журналистов.

"Гражданская война, (воюют - ред.) украинцы с украинцами, Россия поддерживает одну часть украинцев. Если бы ее не было, уже давным-давно все бы закончилось. Украинцы бы помирились между собой. Спровоцировала и организовала конфликт Россия. С одной стороны, но с другой - тоже не все было благополучно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что возвращение украинских территорий военным путем – это "уже потерянный шанс 2014 года".

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Теги: #Игорь Коломойский#война на Донбассе