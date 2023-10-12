Буданов выразил надежду, что до конца года удастся деоккупировать Бахмут.

Украина выбилась из графика, поэтому шансы закончить войну в 2023 году значительно уменьшились. На всех участках фронта идут ожесточенные бои, в то же время Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы деоккупировать все территории. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В частности, в начале года Буданов прогнозировал, что Украина может завершить войну до конца 2023 года, но сейчас он осторожнее в своих заявлениях.

Он отметил, что на ситуацию на поле боя повлияли разные причины - объективные и субъективные, но большинство из объяснений этого составляет государственную тайну и не для публичного обсуждения.

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Он отметил, что Украина выбилась из графика – "мы не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование". В то же время он добавил, что это не значит, что "все пошло наперекосяк", и каждый должен сделать свой вывод.

Также Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, на юге продолжается ведение наступательной операции, также происходят "мощные события" по возвращению Бахмута, идут ожесточенные бои. Силы обороны медленно, шаг за шагом, но продвигаются.

Также Буданов выразил надежду, что до конца года удастся деоккупировать Бахмут.

Когда закончится война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война находится на завершающем этапе, и он "самый тяжелый".

При этом Зеленский отметил, что сейчас ВСУ продолжают вести контрнаступление, освобождая украинские территории. Он добавил, что "ему кажется, он знает", когда Россия уйдет из захваченных украинских земель, но не может об этом говорить.

Ранее военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан заявлял, что развязанная Россией война против Украины закончится в 2024 году.

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