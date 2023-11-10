Только за минувшие сутки агрессор потерял около 800 солдат и десятки единиц техники.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 800 оккупантов и сейчас потери россиян в войне против Украины приближаются к 310 тысячам человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 309520 (+800 за минувшие сутки) человек", - указано в сообщении.

Также за минувшие сутки уничтожено до полусотни единиц вражеской техники. В целом российские потери выросли до таких показателей:

Видео дня

танков - до 5317 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - до 10017 (+3) единиц,

артиллерийских систем - 7489 (+14) единиц,

РСЗО - до 877 (+2) единиц,

средств ПВО - до 578 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – до 5595 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн - до 9876 (+23) единиц,

специальной техники - до 1060 (+1).

Кроме того, на текущий момент уничтожено 322 российских военных самолета, 324 вертолета, 20 кораблей/катеров и одна подводная лодка.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаба сообщалось, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

Также Генштаб информировал, что ночью россияне нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА, из которых наша ПВО уничтожила 4.

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