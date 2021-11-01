Патрульные просто среагировали на грубое нарушение ПДД авто, в котором находился Кива.

Появились подробности инцидента с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой: его авто грубо нарушило ПДД, поэтому его и остановили.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информацию собеседника в силовых структурах.

По информации СМИ, Кива ехал в машине, записанной на жену народного депутата Виктора Медведчука.

Читайте такжеАвто Ильи Кивы остановили в Киеве на Столичном шоссе, СМИ пишут о задержании нардепа (фото, видео)"Он просто нарушил, ехал с бешеной скоростью, как сумасшедший. Его остановила патрульная полиция", - пояснил источник "РБК-Украина".

Кроме того, что авто, на котором передвигался Кива, зарегистрировано на Оксану Марченко, на машине еще и были фальшивые номера, добавляют СМИ.

"Задержание" Кивы подробности

1 ноября СМИ сообщили, что в Киеве на Столичном шоссе якобы задержали Киву.

Источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что полицейские остановили авто с Кивой, но не задерживали.

Сам Кива позже подтвердил факт остановки авто и заявил, что ему якобы "хотели подбросить запрещенные предметы и вещи для дальнейшего уголовного преследования".

Полицейские уточнили, что авто Кивы остановили за нарушение ПДД. Выяснилось, что государственный номер автомобиля не соответствует регистрационным документам.

Автор: Ольга Робейко