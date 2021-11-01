По словам депутата, с ним произошла "попытка провокации".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявляет, что ему "хотели подбросить запрещенные предметы".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Очередной провал власти в попытке моей провокации. Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещенные предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования. Очередная штанга власти, как в общем и во всем, за что они берутся", – написал нардеп, добавив в конце нецензурные выражения.

К своему посту Кива также добавил видеозапись с места событий.

На видео он, в частности, обращается к правоохранителям с вопросом, есть ли к нему, как к народному депутату, "какие-то претензии". В ответ они поясняют ему, что к нему претензий нет, и что произошло нарушение правил дорожного движения.

"Сегодня сотрудниками Национальной полиции был остановлен мой автомобиль с претензией на то, что мой автомобиль и документы в нем являются незаконными. Была вызвана следственно-оперативная группа, проезд моей машины был заблокирован, сейчас выясняются обстоятельства... Приехав на место, следственно-оперативная группа удостоверилась в законности всех моих документов, и на сегодняшний момент, получается, ко мне, как к народному депутату, никаких вопросов нет", – заявил Кива.

Читайте такжеКиву не задерживали, а остановили авто, в котором он ехал - источник в "ОПЗЖ"Он также добавил, что патрульная служба "дописывает протокол о совершении якобы, с их слов, дорожно-транспортного нарушения".

"Ко мне никаких вопросов нет. Я считаю, что на сегодняшний день идет системное давление, и всячески пытаются меня вывести из состояния равновесия, спровоцировать на конфликт... Провокация со стороны МВД провалилась", – резюмировал Кива.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что полицейские остановили авто с Кивой. По словам источника, Кива пока не задержан.

В полиции Киева УНИАН сообщили, что выясняют обстоятельства этой ситуации.

Автор: Таня Поляковская