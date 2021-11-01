Правоохранители остановили автомобиль Ильи Кивы.

СМИ пишут, что в Киеве на Столичном шоссе задержали нардепа от ОПЗЖ Илью Киву.

Читайте такжеНардеп Кива проиграл еще один суд о жомовой яме"Киев. Столичное шоссе. С участием спецназа задержали Киву, депутата и академика. Говорят вручают подозрение, пидозру. Зрада или перемога?", — сообщает dtp.kiev.ua и публикует фото с места события.

Также паблик опубликовал видео с места якобы задержания Кивы. "Видео с места задержания народного депутата Украины Ильи Кивы в Киеве на Столичном шоссе. Все серьезно, спецназ, много ПП", — подписан ролик.

Как пишет AP News, сам нардеп утверждает, что его машину остановили патрульные "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег".

Источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что полицейские остановили автомобиль с нардепом Ильей Кивой. Он пока не задержан.

В полиции Киева сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства этой ситуации. Наши журналисты пытаются получить комментарий нардепа, однако с ним связаться не удалось.

Ранее сообщалось, что в отношении народного депутата Ильи Кивы, который опубликовал поздравительное видеообращение к Путину, открыто уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена".

Напомним, Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа".

Авторы: Ольга Робейко, Дмитрий Хилюк, Таня Поляковская