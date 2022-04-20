Кислица напомнил миру о зверствах россиян в Украине, в частности под Киевом.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потролил российских оккупантов, рассказав во время заседания Совбеза ООН во вторник об их "героизме" и "стойкости". В этом контексте он напомнил, как рашисты бежали с награбленным из Киевской области.

Во время своего выступления дипломат, в частности, вспомнил о награждении Путиным 64-й мотострелковой бригады за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество". Об этом сообщает "Укринформ". Кислица отметил, что именно это подразделение должно было захватывать Киев, согласно планам РФ, и в течение месяца терроризировал город Буча.

"Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, убежать от украинских войск", - отметил Кислица.

По его словам, российские солдаты продемонстрировали стойкость лишь в одном: отступая под огнем украинских войск, они упорно сохраняли все награбленное.

"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", - сказал дипломат.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира.