Соответствующее решение будет рассматривать ученый совет университета имени Шевченко.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко планирует лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ, которым он до сих пор наделен.

Как сообщил в Facebook ректор КНУ Владимир Бугров, он призвал ученый совет университета срочно рассмотреть вопрос лишения Лукашенко почетного статуса на своем заседании.

Читайте такжеВ СНБО назвали Лукашенко ответственным за спецоперацию по задержанию Протасевича в аэропорту

"Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. В частности, недавним разбойным нападением на самолет, который в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусской власти" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко", - пояснил он.

Лукашенко, по мнению Бугрова, не является достойным звания почетного доктора КНУ, а его противозаконные действия противоречат ценностям университета.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях через посажен в Минске самолет и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не вспомнила ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован