Лукашенко до сих пор является почетным доктором КНУ имени Шевченко

Сейчас пересмотра такого решения Ученого совета еще не происходило.

Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор является почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская.

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По ее словам, с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.

На вопрос, не планируют ли в университете пересмотреть соответствующее решение Ученого совета, Добржанская ответила следующее: "Я не знаю, планируется или не планируется, но на сегодня это решение не изменено... На момент, когда мы с вами разговариваем, у меня нет другого ответа, потому что его действительно нет".

Сегодня в Facebook появилась информация о почетном статусе Александра Лукашенко в киевском вузе. В скриншоте, в частности, говорилось о торжественном вручении диплома «выдающемуся политическому и государственному деятелю» Александру Лукашенко.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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Автор: Антонина Доломанжи