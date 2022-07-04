Передачу оружия, миллиарды на поддержку экономики и другие шаги стран-партнеров министр считает "тоже де факто гарантиями безопасности".

Гарантии безопасности - не альтернатива вступлению в НАТО, но то, что является необходимым до того момента, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это (гарантии безопасности - УНИАН) не альтернатива [НАТО] – это заполнение вакуума между сейчас и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности. Это не альтернатива, альтернативы нет. Это так не воспринимает ни президент, ни Андрей Ермак, который занимается непосредственно этой темой", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что "не готов гипотетизировать" относительно того, каким будет этот механизм коллективной безопасности.

"Каким он будет, будет ли это НАТО, или это будет что-то уже созданное вокруг Украины - это уже история рассудит", - сказал он

Министр подчеркнул, что есть понимание, что "в НАТО нас завтра и послезавтра не возьмут".

"Так что нам надо делать? Сидеть и говорить: ничего, будем сидеть и ждать, пока НАТО нас заберет? И так появляется тема гарантий. Если это не пятая статья (согласно статье 5 Североатлантического договора, вооруженное нападение на одно из государств Альянса является нападением на них всех и каждая из стран-членов обязана оказать помощь - УНИАН), когда за нас все будут воевать, то тогда пусть давайте разработаем хоть какие - то гарантии безопасности для Украины", - пояснил Кулеба.

По словам министра, для иностранных государств есть смысл предоставлять такие гарантии Украине, поскольку "если Украина рухнет, то разгребать эти все проблемы, которых станет гораздо больше, будут они".

Передачу оружия, миллиарды на поддержку экономики и другие шаги стран-партнеров Кулеба считает "тоже де факто гарантиями безопасности".

Глава МИД также отметил, что ему не кажется невозможным получение реальных гарантий безопасности, и привел примеры таких гарантий.

"Абсолютно все возможно. Вопрос очень простой: мы за счет гарантий безопасности пытаемся решить те практические проблемы, с которыми мы сталкиваемся уже сейчас, ведя войну с Россией. Например, если бы у нас до войны были четко прописаны гарантии, что в случае полномасштабного наступления России в течение месяца или недели Украине будут поставлены – раз, два, три, четыре, пять. Это гарантия? Гарантия, по оружию. Если бы мы знали, что в течение такого-то времени будут применены такие-то санкции, что в случае увеличения активности военно-воздушных сил Российской Федерации небо над Украиной будет закрыто такой-то коалицией стран еще до того, как российские самолеты полетят в воздушное пространство. Всего этого не было, поэтому это нигде не было четко зафиксировано", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина не стремится таким образом получить аналог пятой статьи, поскольку речь не идет о том, чтобы другие страны воевали.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце мая глава Офиса президента Андрей Ермак объявил о создание международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

1 июля состоялось первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. По его итогам глава Офиса президента Андрей Ермак заявил первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в июле. Он подчеркнул, что над гарантиями безопасности будут работать "очень быстро".

Кроме этого Ермак отметил, что Украине нужны гарантии для сдерживания будущей агрессии РФ в военной, политической, дипломатической, институциональной, финансовой сферах. В то же время он признал, что никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственного мощного оборонного потенциала Украины.

По его словам, будущий документ о гарантиях безопасности будет включать три основных блока: предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий; действия по сдерживанию новой агрессии; санкционная политика.

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