Действия властей были правильными: Зеленский рассказал о положительной тенденции с коронавирусом

Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной болезни, значительно превышает количество заболевших.

Президент Владимир Зеленский убежден, что положительная динамика выздоровлений от коронавируса свидетельствует о правильности действий власти в борьбе с пандемией.

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Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Зеленского, сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, отмечалось, что уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной болезни, значительно превышает количество заболевших. «Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушивались к рекомендациям властей», - сказал Зеленский и добавил: «Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией».

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