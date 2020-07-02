Верховный суд обжаловал в КСУ карантинные ограничения, введенные правительством

Сегодня Большая палата Конституционного суда в форме письменного производства начала слушания по представлению пленума ВСУ.

Верховный суд Украины обжаловал в Конституционном суде карантинные ограничения, введенные правительством от 20 мая 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Большая палата Конституционного суда в форме письменного производства начала слушания по представлению пленума ВСУ.

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Речь идет о постановлении Кабинета министров №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом САРС-КОВ-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий.

По словам судьи-докладчика Петра Филюка, в представлении Верховный суд отмечает, что оспариваемыми пунктами постановления правительства предусмотрен ряд ограничений, в частности массовых мероприятий с количеством участников более 10, а также ограничения на период карантина зарплат работникам бюджетных учреждений до уровня не более 10 минимальных заработных плат.

Верховный суд считает, что карантин противоречит положениям Конституции Украины, в частности ст. 33, которая гарантирует свободу передвижения и свободный выбор места жительства, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

В представлении отмечается, что ограничения были установлены не законом, а постановлением правительства.

Среди таких ограничений запрет людям старше 60 лет на свободу передвижения в связи с обязанностью самоизоляции, который возложен на них настоящим постановлением.

Также Верховный суд усматривает нарушение ст. 39 Конституции, которая гарантирует право на мирные собрания, в положении правительственного постановления, которое ограничивает массовые мероприятия количество не более 10 человек.

В Верховном суде отмечают, что такие или любые другие ограничения относительно массовых мирных собраний может устанавливать только суд на основании Конституции и законов Украины, а не правительственное постановление.

Также в представлении отмечается, что в целом права и свободы граждан, которые не могут ограничиваться при любых обстоятельствах, содержатся в Основном законе. Все остальные права и свободы могут ограничиваться законом только в условиях чрезвычайного или военного положения.

"Однако можем констатировать, что ни военного, ни чрезвычайного положения в Украине введено не было", - отметили во ВСУ.

Также в представлении речь идет об ограничении прав на предпринимательскую деятельность, которые гарантированы ст.42 Конституции.

Авторы представления указывают, что оспариваемое постановление запретило значительную часть предпринимательской деятельности, в частности относительно заведений общественного питания, развлекательных заведений, пассажирских перевозок.

Также в Верховном суде считают, что нарушены ст. 49 Конституции, которая гарантирует каждому право на медицинскую помощь.

Постановление правительства запретило на период карантина плановые мероприятия по госпитализации.

Пленум Верховного суда просит Конституционный суд проверить правительственное постановление на соответствие ряда статей Основного закона Украины, в частности 24, 33, 39, 42, 49, 92, 126, 121, 129-1.

После заслушивания выступления судьи-докладчика Конституционный суд перешел к закрытой части слушаний по этому делу.

Учитывая то, что принято решение о письменной форме производства, судьи не будут заслушивать стороны в этом производстве, а только работать с документами, присланными в суд.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая пленум Верховного суда решил обратиться в КСУ относительно карантина.

В частности, по мнению пленума, предусмотренное правительством осуществление противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, ограничивает право человека на свободу передвижения. Также ограничение деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям - этим нарушается право лиц свободно оставлять территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами Правительства.

Отмечается, что решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания. Ведь, согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Кроме того, в Верховном суде объясняют, что противоречат конституционным гарантиям установленные правительством положения о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим – нет.

Согласно представлению пленума, акты Кабмина ограничивают и другие конституционные права, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

Однако, по мнению пленума ВС, законом, которым до завершения карантина ограничена заработная плата и денежное обеспечение работников, должностных и должностных лиц бюджетных организаций, но также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

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