Нардеп отметила, что назначенное президентом лицо может отстранить глава государства по представлению прокурора.

Председатель КСУ Александр Тупицкий может быть отстранен от должности судьи согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря в эфире канала "Украина 24". Она отметила, что назначенное президентом лицо может отстранить глава государства по представлению прокурора.

Читайте такжеВ Украине в следующем году могут запустить портал для сообщения о коррупции-НАПК

"Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена возможность об отстранении от исполнения обязанностей. Там говорится, что если президент назначает (на должность - ред.) определенное лицо, то он имеет право отстранить его по представлению прокурора. Я сейчас слышу некоторые комментарии об отстранении, что якобы это не предусмотрено в законе о Конституционном суде, поэтому это не может применяться.

Но я имею другое мнение, потому что деятельность КСУ регулируется не только Конституцией и законом О Конституционном суде. И если в законе о КСУ такая процедура не предусмотрена, это не значит, что на его судей не распространяются другие законы. На них распространяется действие Уголовного процессуального кодекса, поэтому эта норма абсолютно спокойно может быть применена", — сказала она.

Депутат объяснила, как происходит отстранение и может ли Тупицкий его проигнорировать или восстановиться через суд.

"Во исполнение обращения должно быть распоряжение или указ президента, и конечно, каждый гражданин волен не выполнять какие-то законодательные акты, но он должен понимать, что за невыполнение наступает ответственность. Если указ или распоряжение будут выданы, они должны выполняться, и если кто-то ставит их под сомнение, то он должен доказать в судебном порядке, что этот указ незаконный или неконституционный", — сказала она.

Справка. Александр Тупицкий с 15 мая 2013 года находится в должности судьи Конституционного Суда Украины. Его назначили по квоте президента Украины. С 17 сентября 2019 года Тупицкий является главой Конституционного суда

Возможное отстранение главы КСУ от должности судьи

В Офисе генпрокурора сообщили, что сегодня, 28 декабря, направят ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк