В ОГ уточнили, что в связи с нетяжестью уголовных правонарушений меру пресечения Тупицкому избирать не планируют.

Офис генпрокурора сегодня, 28 декабря, направит ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге журналистам сотрудница пресс-службы Офиса генерального прокурора Марина Хоменко.

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В частности, она уточнила, в чем подозревается председатель КСУ: «Из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины оказывал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания», - заявила она.

Кроме того, по словам сотрудницы ОГ, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

«Сегодня президенту Украины будет направлено ходатайство об отстранении его от должности судьи Конституционного суда Украины», - отметила Хоменко.

Она также отметила, что Офис генпрокурора не получал каких-либо ходатайств от главы КС.

«В настоящее время в связи с нетяжестью уголовных преступлений меру пресечения (Тупицкому - УНИАН) не планируется избирать», - добавила Хоменко.

Вызов главы КСУ в офис генпрокурора

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

28 декабря Тупицкий не явился на вызов, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля было ему отправлено по почте.

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Автор: Константин Гончаров