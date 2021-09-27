Теперь Кабмин, как акционер, будет принимать все важные для компании решения.

Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Натальи Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Кузнецов.

"Полномочия всех членов Наблюдательного совета прекращены, поэтому теперь акционер (Кабмин) и новое руководство будет принимать все важные для компании решения", - отметила Ковалив.

Агентство УНИАН уже обратилось в пресс-службу компании за комментарием.

Читайте такжеУкраина одержала большую победу в вопросе "Северного потока-2" - "Нафтогаз"Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кабинет министров получил заявления об увольнении трех независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру-министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

Автор: Анна Бредихина