Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса относительно отбора четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство Украины в очередной раз подтверждает неизменность своей позиции и приверженность к внедрению стандартов ОЭСР по вопросам корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины. НАК "Нафтогаз Украины" должен получить наблюдательный совет, члены которого должны быть избраны в соответствии со стандартами ОЭСР прозрачным и конкурентным способом", – написал Шмыгаль.

По его словам, критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы соответствовал стратегии компании, в том числе в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива.

Читайте такжеБывший топ-менеджер "Нафтогаза" стал спецпосланником США по "Северному потоку-2" - СМИ"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", – добавил он.

Смена главы правления "Нафтогаза": подробности

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

В НАПК считают, что подписание контракта НАК "Нафтогаз Украины" с Витренко нарушает закон, ведь раньше он "работал на должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на "Нафтогаз". В НАПК подали иск в суд о прекращении контракта.

Витренко заявляет, что его назначение на должность было законным.

Автор: Дмитрий Шварц