До конца ноября будет проведен отбор и назначение четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза".

Кабинет министров получил заявления об увольнении троих независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

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"Предлагается Министерству экономику вместе с "Нафтогаз Украины" принять меры по проведению отбора на три должности независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", - сказал Любченко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до конца ноября будет проведен отбор и назначение четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

В НАПК считают, что подписание контракта НАК "Нафтогаз Украины" с Витренко нарушает закон, ведь раньше он "работал на должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на "Нафтогаз". В НАПК подали иск в суд о прекращении контракта. Витренко заявляет, что его назначение на должность было законным.

7 сентября Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру-министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее чем к 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

Автор: Игорь Орел