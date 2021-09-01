Представительство должно оперативно отслеживать и реагировать на вызовы, связанные с агрессивными действиями России.

Кабинет министров принял решение об образовании представительства Министерства иностранных дел в г. Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства.

Харьковской ОГА и Харьковскому городскому совету необходимо обеспечить представительство соответствующим помещением.

Образования представительства имеет целью дальнейшую реализацию евроинтеграционного и евроатлантического курса и оперативное отслеживание и реагирование на вызовы, связанные с агрессивными действиями России.

"Министерство иностранных дел Украины работает для людей. Мы открываем новое представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными. Теперь жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль. Всю консульскую и правовую помощь можно будет получить в Харькове", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что важным направлением работы представительства МИД в Харькове станет поддержка местного бизнеса, в частности, в выходе на внешние рынки и привлечение в регион новых иностранных инвестиций.

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"Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта, а также будет помогать местным властям в реализации курса Украины на членство в ЕС и НАТО, переговорах с партнерами, развитии культурных и туристических связей", - добавил Кулеба.

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Автор: Леся Лещенко