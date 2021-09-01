Глава МИД Украины раскритиковал российского коллегу из-за комментариев о словах Зеленского насчет российского газа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД России Сергей Лавров заблудился "в трех соснах российской истории".

Кулеба написал в Twitter, что "Лавров заблудился в трех соснах российской истории".

"...До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире", – отметил чиновник.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что "российский газ является самым грязным в мире". По словам Лаврова, такие заявления делаются "не от большого ума", сообщало российское агентство ТАСС.

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их первоначальное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", – говорил Лавров.

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Автор: Виталий Саенко