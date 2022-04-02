Нападение на Украину заставило их пересмотреть свою политику безопасности.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос вступления страны в НАТО должен решиться уже этой весной.

Об этом пишет Yle.

По ее словам, военная агрессия России в Украине заставила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.

"Россия не является соседом, каким мы ее считали", - сказала Марин.

Премьер-министр подчеркнула, что для Финляндии настало время серьезно пересмотреть свою позицию относительно военной приверженности.

"Любое решение о членстве в НАТО должно быть принято "тщательно, но быстро, по сути, этой весной", - сказала она в речи перед руководством Социал-демократической партии.

Марин отметила, что Финляндия столкнется с последствиями, если решит добиваться присоединения к Альянсу или откажется от этого.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину граждане Финляндии подписали петицию за вступление страны в НАТО. Хотя еще в январе Финляндия не планировала вступать в Альянс.

Тогда в РФ пригрозили им "серьезными последствиями" в случае их попыток вступить в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: