Есть множество факторов, которые могут негативно повлиять на экономику России, включая санкции.

Режим российского президента Владимира Путина находится в "начале своего конца" на фоне неудачного вторжения в Украину.

Такое мнение высказал норвежский политолог, эксперт по российскому направлению Ивен Норманн, пишет Newsweek.

Он указал на множество способствующих факторов, которые могут негативно повлиять на экономику России, включая санкции, бегство компаний после вторжения и снижение готовности других стран принимать российский экспорт.

"За 22 года правления Путина очень мало что изменилось в экономике, если вообще что-то произошло. И я поражен, что такой опытный марксист, как Путин, просто не понимает, что материальные факторы имеют существенное значение", – сказал Норманн.

По его словам, трудно точно предсказать, когда режим Путина может рухнуть и какие это будет иметь последствия.

"Его режим провел основательную работу по искоренению организованного либерального мышления и работы в России. Это плохо для страны, хорошо для режима Путина", - сказал Норманн.

Напомним, ранее австрийский военный эксперт Том Купер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе войны против Украины сам разоружает армию своего государства.

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