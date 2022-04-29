Организация будет стремиться продолжать свою деятельность в Украине.

ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Об этом заявили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

"ОБСЕ немедленно предпримет оперативные, административные и финансовые шаги для закрытия Миссии максимально ответственно и с минимальными затратами, при этом безопасность членов миссии по всей Украине останется приоритетом", — подчеркнула Шмид.

По словам Рау, непростое решение пришлось принять в ответ на действия России.

"Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии", — отметил он.

При этом ОБСЕ будет стремиться продолжать свою деятельность в Украине в соответствии с существующими обязательствами.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, состоящая из невооруженных гражданских наблюдателей, была создана в марте 2014 года. Ее целью было проведение мониторинга ситуацию как Донбассе, так и по всей территории Украины.

В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, более 60% наблюдателей ОБСЕ из западных стран и более 40% украинских сотрудников ушли в отпуск, часть были отозваны. Тем не менее миссия продолжала свою работу.

В начале марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ эвакуировала международных наблюдателей из оккупированных Россией Донецка и Луганска.

24 апреля ОБСЕ заявила о незаконном задержании ряда своих сотрудников в оккупированных Донецке и Луганске.

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