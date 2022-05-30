СБУ сорвала спецоперацию россиян по дискредитации работников миссии ОБСЕ.

Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию российской ФСБ, направленную на дискредитацию ОБСЕ.

Россияне провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Враг планировал сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать миссию и поставить под сомнение ее объективность", – отметил он.

Для сбора "доказательств" оккупанты врывались в помещения работников ОБСЕ и "выбивали" из них компромат. В частности, в Херсоне эфэсбэшники представились работниками СБУ и под видеозапись заставили работника мониторинговой миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве".

Еще нескольких работников миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать.

"А с 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили сотрудников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями. Хотя рашисты до того 5 раз приезжали и грабили его", – добавил Дехтяренко.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске выискивают людей, избежавших "мобилизации". Этих людей используют как прикрытие для российских военных.

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